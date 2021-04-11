За сутки в мире выявили более 646 тыс. заразившихся коронавирусом

11 апреля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 134,95 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 646 тыс. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ поступили сведения о 134 957 021 инфицированном и 2 918 752 умерших. Число заразившихся увеличилось на 646 863, умерших - на 10 712.

Более 34% случаев инфицирования приходится на Европу (222 804), на втором месте - Северная и Южная Америка (184 717), на третьем - Юго-Восточная Азия (164 704).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 692 226. Далее следуют Бразилия (13 373 174), Индия (13 358 805), Франция (4 945 238), Россия (4 641 390), Великобритания (4 368 049), Турция (3 798 333), Италия (3 754 077), Испания (3 336 637), Германия (2 998 268), Польша (2 574 631) и Колумбия (2 504 206).-0-