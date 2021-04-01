За сутки в мире выявили более 650 тыс. вновь заразившихся коронавирусом

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 128,54 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 650 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 17 января. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (291 354), на втором месте - Северная и Южная Америка (204 208), на третьем - Юго-Восточная Азия (84 356).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 095 776. Далее следуют Бразилия (12 658 109), Индия (12 221 665), Франция (4 569 568), Россия (4 554 264), Великобритания (4 345 792), Италия (3 584 899), Турция (3 317 182), Испания (3 274 150), Германия (2 833 173), Колумбия (2 397 731) и Аргентина (2 356 970).-0-