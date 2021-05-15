За сутки в мире выявили более 677 тыс. заразившихся коронавирусом

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 161,51 млн, увеличившись за сутки более чем на 677 тыс. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опубликованные в субботу данные Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 12,9 тыс., превысив 3,35 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более половины случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (345 180), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (203 174), на третьем - Европа (81 624).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 534 073. Далее следуют Индия (24 372 907), Бразилия (15 433 989), Франция (5 754 154), Турция (5 095 390), Россия (4 931 691), Великобритания (4 446 828), Италия (4 146 722), Испания (3 598 452), Германия (3 584 934), Аргентина (3 242 103) и Колумбия (3 067 879). Летальных исходов больше всего в США - 578 984, вторую строчку занимает Бразилия (430 417), третью - Индия (266 207). Далее следуют Мексика (219 901), Великобритания (127 668), Италия (123 927), Россия (115 480), Франция (106 666), Германия (86 025), Колумбия (79 760), Испания (79 2281) и Иран (76 433).-0-