ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 7 мая 2021
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:45 Авдонин: европейское общество находится в кризисе, и Беларусь используют для отвлечения внимания Общество
23:35 Очевидец сообщил в милицию о нетрезвом водителе Происшествия
22:50 В Москве умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев В мире
22:27 За сутки в мире выявили более 839 тысяч заразившихся коронавирусом В мире
22:00 Белорусские борцы вольного стиля завоевали две медали квалификационного турнира к Играм в Токио Спорт
21:54 "Гомель" поднялся на третье место в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
21:51 Старшеклассники Минска и Минского района 12 мая станут гостями филфака БГУ Регионы
21:45 Спасатели Гомельской области отправили ветеранам письма благодарности Регионы
21:40 Гора: наш общий долг - хранить и приумножать славу воинов-победителей Общество
21:36 ВОЗ призвала приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса В мире
21:30 В БНТУ стартовал двухдневный поход памяти Общество
21:14 Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах В мире
21:03 Количество волонтеров БОКК за время пандемии увеличилось Общество
20:58 Российский хоккеист Герман Нестеров получил разрешение выступать за Беларусь в официальных турнирах Спорт
20:51 Хоккеисты сборной Беларуси обыграли команду Германии в товарищеской встрече Спорт
20:45 "Гомель помнит" - активисты БРСМ выложили из зажженных лампадок цифру 76 в честь Дня Победы Регионы
20:40 Организации Госстандарта благоустроили памятники и возложили цветы в преддверии Дня Победы Общество
20:30 Урон экономике Японии из-за режима ЧС оценили в $9,2 млрд В мире
20:21 Минские "Цмокi" вышли в финал баскетбольного чемпионата Беларуси Спорт
20:19 Руководство ГКСЭ возложило цветы к памятнику великому полководцу Жукову Общество
20:13 Белорусские волейболисты уступили Португалии в матче квалификации ЧЕ Спорт
20:04 Футболисты "Немана" одержали первую победу в чемпионате Беларуси Спорт
19:44 ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения В мире
19:29 Татарицкий: память о Победе мы должны передать следующим поколениям Общество
19:25 Марина Слуцкая выиграла серебро турнира "Большого шлема" по дзюдо в Казани Спорт
19:14 Выставку "Музеи - городу" презентовали в канун Дня Победы в южной казарме Брестской крепости Культура
19:03 В Италии обнаружили мраморную голову первого римского императора В мире
18:40 Японский дзюдоист Сансиро Мурао завоевал золото турнира "Большого шлема" в Казани Спорт
18:37 Рогащук: главные пожелания ветеранам - крепкого здоровья и встретить еще много Дней Победы Регионы
18:33 В Гродно легковушка сбила ребенка Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
07 мая 2021, 22:27

За сутки в мире выявили более 839 тысяч заразившихся коронавирусом

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
ВОЗ призвала приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса
Урон экономике Японии из-за режима ЧС оценили в $9,2 млрд

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 155,66 млн, увеличившись за сутки более чем на 839 тысяч. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные ВОЗ, количество летальных исходов возросло более чем на 14,2 тысячи, превысив 3,25 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более половины случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (435 415), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (195 918), на третьем - Европа (143 036).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 32 210 817. Далее следуют Индия (21 491 598), Бразилия (14 930 183), Франция (5 637 714), Турция (4 977 982), Россия (4 863 514), Великобритания (4 428 557), Италия (4 082 198), Испания (3 559 222), Германия (3 491 988), Аргентина (3 071 496) и Колумбия (2 934 611). Летальных исходов больше всего в США - 573 722, вторую строчку занимает Бразилия (414 399), третью - Индия (234 083). Далее следуют Мексика (218 007), Великобритания (127 583), Италия (122 263), Россия (112 622), Франция (105 133), Германия (84 410), Испания (78 726), Колумбия (76 015) и Иран (73 906).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус ВОЗ медицина статистика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото ТАСС В Москве умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Фото из архива ВОЗ призвала приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса
Фото ГУ МЧС РФ по Московской области Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах
Фото AFP Урон экономике Японии из-за режима ЧС оценили в $9,2 млрд
Фото Reuters ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения
Фото MIBACTmolise/Facebook В Италии обнаружили мраморную голову первого римского императора
Главное
Глава государства вручил ордена Почет генеральному конструктору научно-технического центра МТЗ Андрею Стасилевичу "Главной опорой государства был и всегда будет человек труда" - Лукашенко вручил госнаграды
Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести в Беларуси досрочные выборы
Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19
Дань безмерного уважения: застройщик комплекса Minsk World поздравил ветеранов с Днем Победы
Топ-новости
Лукашенко: государство как поддерживало ветеранов, так и будет их поддерживать в дальнейшем
Лукашенко о заявлении на него в прокуратуру Германии: не наследникам фашизма меня судить
Лукашенко обсудил с Эрдоганом развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Турции
Головченко: многим не нравится, что мы сами принимаем решения на своей земле
Неожиданное продолжение: Лукашенко после вручения госнаград пообщался с давними знакомыми
Роскошь загородной жизни в самом сердце столицы! "Парк Челюскинцев" встречает жильцов новой секции!
Кубраков: мы не допустим никаких провокаций во время праздника Победы
Марина Слуцкая выиграла серебро турнира "Большого шлема" по дзюдо в Казани
Дворец Независимости ко Дню Победы превратился в художественную галерею, на экскурсии побывали ветераны
Хоккеисты сборной Беларуси обыграли команду Германии в товарищеской встрече
Темпы взаимной выгоды: поставки песка на строительство комплекса Minsk World возрастут на треть
Кочанова: мы ответственны за передачу следующим поколениям святой памяти о военных событиях
Тарасенко анонсировал поставку китайской вакцины для иммунизации 150 тыс. человек
Белорусы с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19
Минздрав: Роме Когодовскому выполнено очередное оперативное вмешательство
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.