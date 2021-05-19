За сутки в мире выявили  более чем 546 тысяч случаев заражения коронавирусом

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 163,86 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 546 тыс., это на 31 на тыс. больше, чем за предыдущие 24 часа. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 11,3 тыс., превысив 3,39 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 52% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (288 527), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (124 762), на третьем - Европа (78 688).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 647 162. Далее следуют Индия (25 496 330), Бразилия (15 657 391), Франция (5 802 138), Турция (5 139 485), Россия (4 957 756), Великобритания (4 450 396), Италия (4 167 025), Испания (3 619 848), Германия (3 614 095), Аргентина (3 335 965) и Колумбия (3 131 410). Летальных исходов больше всего в США - 580 983, вторую строчку занимает Бразилия (436 537), третью - Индия (283 248). Далее следуют Мексика (220 493), Великобритания (127 691), Италия (124 497), Россия (116 575), Франция (107 234), Германия (86 665), Колумбия (81 809), Испания (79 502) и Иран (77 532).