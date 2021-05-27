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27 мая 2021, 22:29

За сутки в мире выявили на 78 тыс. случаев COVID-19 больше, чем днем ранее

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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 168,04 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 539 тыс., это на 78 тыс. больше, чем за предыдущие 24 часа. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 11,6 тыс., превысив 3,49 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 42% заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (231 799), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (180 734), на третьем - Европа (68 237).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 844 547. Далее следуют Индия (27 369 093), Бразилия (16 194 209), Франция (5 522 205), Турция (5 212 123), Россия (5 035 207), Великобритания (4 470 301), Италия (4 201 827), Германия (3 662 490), Испания (3 657 886), Аргентина (3 586 736) и Колумбия (3 270 614).

Летальных исходов больше всего в США - 585 770, вторую строчку занимает Бразилия (452 031), третью - Индия (315 235). Далее следуют Мексика (221 960), Великобритания (127 748), Италия (125 622), Россия (120 002), Франция (108 214), Германия (87 995), Колумбия (85 666), Испания (79 855) и Иран (79 219).

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