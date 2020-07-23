За сутки в мире выявлено более 202 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки превысило 202 тысячи, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За сутки было зарегистрировано 202 726 случаев заболевания, умерли 4286 человек.

На 22 июля в мире с начала пандемии зафиксировано 14 765 256 случаев COVID-19 и 612 054 умерших.

Регион Северной и Южной Америки лидирует по количеству инфицированных - 7 811 127 (+109 052 за сутки). Число умерших там увеличилось на 2 240 и достигло 313 809. В Европе зарегистрированы 3 124 701 заразившийся и 208 469 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 047, скончались 524 пациента.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия – там заразились 1 520 780 пациентов, зафиксирована 35 891 смерть. За сутки число заразившихся увеличилось на 42 639, умерли 770 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 805 524. Далее следуют Бразилия (2 118 646), Индия (1 192 915), Россия (789 190), ЮАР (381 798), Перу (357 681), Мексика (349 396), Чили (334 683), Великобритания (295 821) и Иран (278 827).-0-