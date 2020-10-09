За сутки в мире выявлено почти 340 тыс. заразившихся коронавирусом - максимум с начала пандемии

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных в мире за сутки случаев заражения коронавирусом достигло 338,7 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Предыдущий максимум - 330,3 тыс. - продержался ровно неделю.

Темпы распространения инфекции осенью уже более чем втрое превысили апрельские показатели. Многие страны, включая Аргентину, Великобританию и Россию, сообщили о максимальном с начала пандемии росте числа заразившихся, резко возросла заболеваемость в Германии, Италии и Франции. Так, Минздрав Италии заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом в стране превысило за сутки 5 тыс., достигнув нового максимума с начала апреля.

Главными очагами коронавируса остаются Индия, США и Бразилия, на которые приходится больше половины всех инфицированных в мире. Всего на планете, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, к утру пятницы заразились около 36,5 млн человек.-0-