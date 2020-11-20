За сутки в мире зарегистрировали более 620 тыс. случаев заражения COVID-19

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 56,62 млн, увеличившись за сутки более чем на 620 тыс. Такие свежие данные Всемирной организации здравоохранения приводит ТАСС.

По состоянию на 17.59 20 ноября в ВОЗ поступили сведения о 56 623 643 инфицированных и 1 355 963 умерших. Число заразившихся возросло на 620 744, а умерших - на 10 516.

Рекорд заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября - 667 115 инфицированных, а смертности - 17 апреля (12 432 летальных исхода). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Почти 45% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Европейский регион (279 151), на втором месте - Северная и Южная Америка (235 279), на третьем - Юго-Восточная Азия (57 218).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 11 413 788. Далее следуют Индия (9 004 365), Бразилия (5 945 849), Франция (2 048 857), Россия (2 039 926), Испания (1 541 574), Великобритания (1 453 260), Аргентина (1 339 337), Италия (1 308 528), Колумбия (1 218 003), Мексика (1 015 071) и Перу (941 951).-0-