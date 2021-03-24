За сутки в мире зарегистрировано более 461 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 123,9 млн, увеличившись за сутки на 461,6 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Сегодня в ВОЗ поступили сведения о 2,72 млн умерших от COVID-19. За сутки количество летальных исходов возросло на 8 363.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходится на Европу (207,4 тыс.), на втором месте - Северная и Южная Америка (почти 145 тыс.), на третьем - Юго-Восточная Азия (56,8 тыс.).

Больше всего подтвержденных случаев заражения за время пандемии отмечено в США - 29,6 млн. Далее следуют Бразилия (12 млн), Индия (11,7 млн), Россия (4,5 млн), Великобритания (4,3 млн), Франция (4,2 млн), Италия (3,4 млн), Испания (3,2 млн) и Турция (3 млн).-0-