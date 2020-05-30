За сутки в мире зарегистрировано более чем 116 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, заразившихся коронавирусом нового типа, в мире увеличилось за сутки более чем на 116 тыс. От заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией, за сутки умерло более 5 тыс. человек, сообщила 30 мая Всемирная организация здравоохранения, передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 30 мая в мире были зарегистрированы 5 817 385 инфицированных и 362 705 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 116 048, а умерших - на 5 017. Днем ранее за сутки было зафиксировано 107 740 новых случаев заражения и 4 354 смерти.

Регион Северной и Южной Америки на первом месте в мире по числу инфицированных - 2 677 500 (+64 408 за сутки). Количество смертей достигло 154 608 (+3 396 за сутки). В Европе 2 122 350 заразившихся (+19 776) и 179 353 умерших (+ 975).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. В нем зафиксировано 489 921 инфицированных и 12 078 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 14 502, умерли 245 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 694 864 человек. Далее следуют Бразилия (338 238), Россия (396 575), Великобритания (271 226), Испания (238 936), Италия (232 248), Германия (181 196), Индия (173 763), Турция (162 120) и Иран (146 668).-0-