За сутки в России потушили 44 лесных пожара

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесопожарные службы в России потушили за сутки 44 пожара. Самая тяжелая ситуация сейчас в Якутии, сообщает портал "МИР 24".

Лесные пожарные и сотрудники МЧС защищают от огня населенные пункты: прокладывают минерализованные полосы и вручную, и при помощи взрывов. Дым из Якутии уже достиг других регионов. Задымлена Хакасия, значительная часть Красноярского края. Смог стоит и в столице Тывы Кызыле.

В Якутию для борьбы с пожарами прибыла военная техника. Решение усилить группировку Минобороны принял министр Сергей Шойгу по обращению главы региона.-0-