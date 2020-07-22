За сутки в России выявили 5 862 заразившихся COVID-19

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 5 862, до 789 190 человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали COVID-19, составило 9 669, всего выписали 572 053 человека. Согласно данным штаба общая доля выздоровевших в России превысила 72% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 165, всего умерли 12 745 пациентов. Доля умерших составляет 1,61% от всех заразившихся COVID-19 в России.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 15 млн, с момента вспышки скончались 616 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (3,916 млн), на втором месте Бразилия (2,159 млн), на третьем - Индия (1,192 млн).-0-