За сутки в России выявили 6,4 тыс. случаев заражения COVID-19

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в России увеличилось за сутки на 6406, общее количество инфицированных достигло 759 203. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в настоящее время COVID-19 в РФ болеют 207 707 человек.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7681, всего в России вылечились уже 539 373 человека. Доля выздоровевших превысила 71% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди зараженных COVID-19 увеличилось за сутки на 186 против 167 днем ранее, в общей сложности умерли 12 123 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,59% от всех заразившихся в стране.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире составляет 13,842 млн, с момента вспышки скончались 588 тыс. человек. На первом месте по числу зараженных - США (3,595 млн), на втором - Бразилия (2 млн), на третьем - Индия (968 тыс.). -0-