За сутки в России выявили 8 817 случаев заражения COVID-19

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 817, до 4 580 894. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 8 212. Всего уже выздоровел 4 204 081 человек.

В настоящее время в России продолжают лечение 276 439 человек.

Число летальных исходов из-за вируса возросло за сутки на 357 против 384 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 100 374 человека.-0-