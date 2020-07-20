За сутки в России выявлено 5940 новых случаев COVID-19

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 5940. Впервые с 29 апреля прирост новых случаев опустился ниже 6 тыс., сообщает ТАСС.

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, общее число заразившихся в России составляет 777 486 человек.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в стране за сутки возросло на 85 до 12 427. В штабе уточнили, что количество зарегистрированных за сутки смертей оказалось минимальным с 4 мая.

Число выписанных за сутки пациентов в РФ составило 3258, всего выписали 553 602 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших в России превысила 71% от общего числа заразившихся.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 14,498 млн, с момента вспышки скончались 604 тыс. человек. Наибольшее число зараженных в мире зафиксировано в США (3,789 млн), на втором месте Бразилия (2,098 млн), на третьем - Индия (1,077 млн).-0-