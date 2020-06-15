За сутки в России выявлено 8 246 новых случаев COVID-19

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 246 и стало минимальным с 1 мая. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Всего в России заразились коронавирусом нового типа 537 210 человек.

Число вылечившихся за сутки пациентов в РФ составило 4 489, всего уже выздоровели 284 539 человек. По информации штаба, вылечились уже 53% от общего количества заразившихся.

В России за сутки умерли от коронавируса 143 человека, всего от инфекции скончался 7 091 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире, по данным Reuters, возросло до 7,9 млн, с момента вспышки скончались 432 тыс. человек. Наибольшее число случаев коронавируса нового типа выявлено в США (2,1 млн), на втором месте - Бразилия (867 тыс.), на третьем - Россия (537 тыс.).-0-