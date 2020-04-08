За сутки в США умерло рекордное число зараженных коронавирусом - 1,7 тыс. человек

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1,7 тыс. человек, это рекордное число с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса, приведенные телекомпанией CNN.

Всего в США зафиксировано более 398 тыс. инфицированных, из которых 12722 человека скончались. Тем временем власти США заявили о некоторой стабилизации распространения COVID-19 в некоторых крупных городах. В частности, вице-президент Майкл Пенс назвал Нью-Йоркскую агломерацию, Нью-Джерси, Новый Орлеан, Детройт и Чикаго. Он также призвал американцев удвоить усилия и строго соблюдать все санитарные ограничения.

Всего в мире зафиксировано более 1,4 млн зараженных коронавирусом, свыше 82 тыс. человек умерли.-0-