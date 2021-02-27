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27 февраля 2021, 11:11

За сутки в Украине зафиксировано 8172 новых случая COVID-19

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27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 8172 новых случая COVID-19. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

"8172 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника", - говорится в сообщении.

По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 2806 человек, зафиксирован 151 летальный случай, выздоровели 4766 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких областях, как Ивано-Франковская - 892, Львовская - 696, Винницкая - 694, Черновицкая - 670, Закарпатская - 621.

За все время пандемии в Украине заболели более 1,342 млн человек, выздоровели - свыше 1,168 млн, умерли - более 25,8 тыс.-0-

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