За три дня American Airlines отменила более 1,6 тысячи рейсов

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская авиакомпания American Airlines отменила с пятницы более 1,6 тысячи рейсов. Это связано с неблагоприятными погодными условиями и нехваткой персонала. Такую информацию сообщает "МИР24".

Сначала причиной для отмены рейсов были сильные ветра в районе международного аэропорта Далласа, где расположен крупнейший пассажирский узел American Airlines. Из-за этого многие пилоты и бортпроводники не успевали оказываться в нужном месте в расчетное время, к тому же многие сотрудники сейчас находятся в отпуске.

В компании ожидают, что с понедельника ситуация изменится. На работу выйдут порядка 1,8 тысячи бортпроводников. Кроме того, компания планирует до конца года увеличить штат сотрудников на несколько сотен человек.-0-