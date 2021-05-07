За время протестов против налоговой реформы в Колумбии пропали почти 400 человек

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колумбии за время протестов против налоговой реформы пропали почти 400 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные правозащитные власти.

С начала общенациональной забастовки рабочая группа по насильственным исчезновениям, которая объединяет 26 общественных организаций, заявила о 379 без вести пропавших людях.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, десятки погибли. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протестные выступления продолжились.-0-