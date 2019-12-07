Забастовка транспортников парализовала движение во Франции

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная забастовка транспортников продолжается во Франции. Практически полностью парализовано движение в Париже и в других крупных городах страны, сообщает радиостанция France Info.

В парижском метро в нормальном режиме работают только две линии, на которых поезда управляются электронной системой и курсируют без машинистов. Частично обеспечено движение еще по четырем линиям. Около десяти остальных полностью остановлены.

Кроме того, на парижские линии вышли не более трети трамваев и не более 40% автобусов. По железным дорогам Франции сегодня будут курсировать от 5% до 10% междугородних поездов и около 15% высокоскоростных экспрессов. При этом движение между рядом крупных городов фактически остановлено.

Это уже третий день забастовки транспортников, которая, как ожидается, продлится минимум до конца понедельника, 9 декабря.-0-