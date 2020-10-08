Забастовка в Норвегии может привести к сокращению добычи нефти и газа на четверть

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забастовка работников месторождений в Норвегии может привести к сокращению добычи нефти и газа на норвежском шельфе примерно на четверть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежскую нефтегазовую ассоциацию.

Забастовка стала результатом неудачи на переговорах 30 сентября по условиям труда между Норвежской нефтегазовой ассоциацией и профсоюзом Lederne.

"Если профсоюз Lederne решит продолжать забастовку, это затронет порядка четверти всего производства нефти и газа на норвежском шельфе", - говорится в сообщении. В случае продления забастовки до 14 октября нефтедобыча будет падать на 966 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, уточнила ассоциация. Всего страна добывает чуть более 4 млн баррелей в сутки.

Ранее забастовка затронула шесть месторождений, оператором четырех из них выступает норвежская нефтегазовая компания Equinor. Производство на них пришлось временно приостановить. Общий объем добычи на всех шести месторождениях составляет 330 тыс. баррелей в день. По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации, это соответствует примерно 8% всей добычи в стране.

Новые условия труда, предложенные ассоциацией, ранее одобрили 85% работников месторождений, представляющих несколько профсоюзов, однако с этим не согласился профсоюз Lederne, объявивший забастовку. 7 октября стало известно, что работники еще четырех нефтяных месторождений в Норвегии присоединятся к забастовке в ночь на 10 октября. Речь идет о 93 работниках трех месторождений, оператором которых является Equinor, а также одного месторождения американской компании ConocoPhillips. По оценкам ассоциации, работа на этих месторождениях может быть прекращена в этом случае с 11 октября.

Кроме того, Equinor предупредила также о возможности закрытия месторождения Johan Sverdrup, где, несмотря на забастовку сотрудников, добыча пока продолжается. Также вероятна приостановка работы на месторождении Maria, оператором которой выступает Wintershall Dea Norge, поскольку оно связано с одним из охваченных забастовкой месторождений Equinor.

Как сообщает Reuters, новости о забастовке привели в последние дни к удержанию цены на нефть марки Brent на уровне выше $42 за баррель.-0-