Заболеваемость COVID-19 растет в большинстве регионов России - Мишустин

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с распространением коронавируса в России остается сложной, заболеваемость растет в большинстве регионов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

"К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов России, - констатировал он. - Ситуация остается сложной".

На фоне этого российские власти продолжают наращивать объемы тестирования на коронавирус. "Это необходимо для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшему", - пояснил глава российского кабмина.

Премьер считает необходимым увеличивать темпы вакцинации от коронавируса в России. "Очень важно сохранить набранные темпы и увеличивать эти темпы. По всей стране надо обеспечить возможность для граждан сделать прививку. Тем более что число желающих растет, это хорошо", - сказал Михаил Мишустин.

Власти регионов в пандемию должны действовать на опережение - прогнозировать потребности, сохранять и наращивать коечный фонд, а не ждать, пока места в больницах закончатся, заявил Михаил Мишустин.-0-