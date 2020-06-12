Заболеваемость COVID-19 в ЕС и Великобритании за два месяца сократилась на 80%

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 9 апреля по 9 июня заболеваемость COVID-19 в ЕС и Великобритании снизилась на 80%. Такие данные озвучила директор Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, сообщает бельгийский журнал The Brussels Times.

В отчете ECDC, опубликованном 11 июня, проанализирована вероятность роста числа инфекций в ближайшие недели в результате смягчения карантинных мер. Также в документе говорится, что первая волна COVID-19 уже прошла пик во всех странах ЕС, кроме Польши и Швеции.

"Пандемия не закончилась, - отметила директор ECDC Андреа Аммон. - Несмотря на то, что мы наблюдаем тенденцию снижения заболеваемости коронавирусом по всей Европе, все еще необходимы постоянные усилия для ограничения распространения этой болезни. Вклад каждого человека имеет значение. Важно придерживаться рекомендаций относительно физического дистанцирования, а также соблюдать гигиену и дыхательный этикет". Гипотетическое прогнозирование указывает на то, что в ближайшие недели в странах ЕС и Великобритании вероятен рост числа случаев заболевания, заявила глава ECDC.

Также 12 июня еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила по итогам видеоконференции министров здравоохранения Евросоюза, что на следующей неделе Еврокомиссия представит европейскую стратегию по приобретению вакцины, как только она станет доступна. Она подчеркнула, что Еврокомиссия намерена создать условия, чтобы все страны ЕС получили равные условия для приобретения вакцины для своих граждан. Как сообщает ТАСС, еврокомиссар напомнила, что в рамках международной видеоконференции доноров по созданию вакцины, которая проходила в мае, ЕС уже смог собрать свыше 8 млрд евро на финансирование исследований по разработке и тестированию вакцины от коронавируса.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, по последним данным Reuters, превысило 7,5 млн, с момента вспышки скончались 420 тыс. человек. На первом месте в мире по числу зараженных находятся США (свыше 2 млн), на втором - Бразилия (802 тыс.), на третьем - Россия (511 тыс.). По количеству летальных исходов среди пациентов с COVID-19 первое место в мире занимают США (113 тыс.), на втором месте - Великобритания (41 тыс.), на третьем - Бразилия (40 тыс.).-0-