Заболеваемость COVID-19 в Германии стремительно растет, число летальных исходов превысило 100 тыс.

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее количество летальных исходов за время пандемии в Германии составило 100 119. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), сообщает ТАСС.

За прошедшие сутки в ФРГ от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, умер 351 пациент. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом за минувшие 24 часа возросло на 75 961 - это очередной максимум за время пандемии. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 573 756 жителей ФРГ. Выздоровели 4 744 400 человек.

Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время достиг нового рекордного значения и составил 419,7. Месяц назад он был на уровне 110,1. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 5,74.

В последние недели заболеваемость COVID-19 в Германии стремительно растет. 18 ноября исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции.

Если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей был семидневный показатель заболеваемости, то теперь решающим фактором является индекс госпитализации. В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник, в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения. Кроме того, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.-0-