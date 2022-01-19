Заболеваемость COVID-19 в Казахстане за последний месяц выросла почти в 20 раз

19 января, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Казахстане за последний месяц выросла в 19,6 раза. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны.​

Как отметила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, в стране стремительно распространяется омикрон, суточный объем тестирования на COVID-19 увеличился в 3,5 раза и достиг 50 тыс. тестов.​​ Летальность за последний месяц снизилась в 2-2,5 раза. Тенденции к росту нет.

Всего в стране на сегодня развернуто более 21 тыс. инфекционных коек, из них занято 33%, из более 2 тыс. реанимационных коек​ занято 16%. В резерве имеется 30 тыс. инфекционных и 3 тыс. реанимационных коек. 80% или 78,6 тыс. пациентов находятся на амбулаторном лечении.​​

В стране продолжается вакцинация населения. Первым компонентом привиты более 9,5 млн человек или 79,6% взрослого населения, вторым - более 8,8 млн человек или 75,8%.

​По данным Министерства здравоохранения Казахстана, на 18 января​ зарегистрировано 1,1 млн больных с положительным результатом COVID-19 и 84,7 тыс. случаев пневмонии с отрицательными результатами ПЦР-тестов, выздоровели 974 тыс. и 78 тыс. пациентов, соответственно. От коронавируса скончались более 13​ тыс. человек, от пневмонии - свыше 5,2 тыс.-0-​