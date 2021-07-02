Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 2 июля 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:30 Китай поставил другим странам более 480 млн доз вакцин от коронавируса В мире
21:15 Заболеваемость COVID-19 в мире в июне упала почти в 1,5 раза В мире
21:08 Выступление Александра Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости Президент
21:02 Мужская сборная Беларуси по волейболу занимает 43-е место в рейтинге FIVB Спорт
21:00 Чайчиц: важно помнить, какой ценой нам досталась независимость Общество
20:38 Более 1 млн человек пострадали из-за наводнений на юго-востоке Китая В мире
20:19 Дорожную разметку в Минске в ночь на 3 июля будут наносить на семи участках Регионы
20:09 Определены действия нотариуса при представлении интересов заявителя в организации по госрегистрации Общество
19:58 Футболисты "Минска" и "Сморгони" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси Спорт
19:53 Пловец Иван Шамшурин установил национальный рекорд на дистанции 200 м баттерфляем Спорт
19:40 Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде выросло до 20 В мире
19:34 "Мой родны кут" в картинах Анатолия Желудко представили на выставке в Бресте Культура
19:29 Константин Курочкин выиграл Кубок Беларуси в заплыве на 1500 м вольным стилем Спорт
19:15 Лукашенко: белорусы выдержат непростой экзамен, выпавший на их долю, потому что Беларусь - страна героев Президент
19:11 Лукашенко: в Беларусь смогут въехать только мирные граждане Президент
19:11 Лукашенко: чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь Григория Азаренка к операции Президент
19:10 "Отряды самообороны Беларуси" пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке – Президент Президент
19:08 Лукашенко: задержаны Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев. Они хотели сбежать в Украину и Литву, но попытки не удались Президент
19:08 Лукашенко: это преступление задумывалось как предупреждение Президент
18:48 В Минске во время велопробега 3 июля будет ограничено движение транспорта Регионы
18:37 Макей напомнил ООН о недопустимости применения экономических санкций Политика
18:32 Лукашенко: самое ценное в Беларуси - это гордый, независимый и трудолюбивый народ Президент
18:27 Алина Змушко завоевала Кубок Беларуси по плаванию на дистанции 100 м брассом Спорт
18:27 Лукашенко: разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен Президент
18:25 Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной Президент
18:18 Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка Президент
18:17 Лукашенко: в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны Президент
18:16 ГВУ Совмина Союзного государства обсудила промежуточные результаты снижения роуминговых тарифов Общество
18:12 Лукашенко: Беларусь столкнулась с феноменом отложенного действия коллаборационизма Президент
18:10 Лукашенко: подвиг советского народа и дата Дня Независимости Беларуси незыблемы Президент
Все новости
Все новости
В мире
02 июля 2021, 21:15

Заболеваемость COVID-19 в мире в июне упала почти в 1,5 раза

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Черногория ослабит ограничения из-за коронавирусной инфекции с 3 июля
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1118 пациентов с COVID-19, выписаны 1144

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире в июне оказалось примерно в полтора раза меньше, чем в мае. Как следует из подсчетов ТАСС, заболеваемость по итогам минувшего месяца опустилась до уровня октября.

В июне на планете выявили в общей сложности 11,2 млн заразившихся против 18,4 млн в мае. Сейчас болеют около 11 млн человек, что стало одним из самых низких показателей за последний год.

Однако смертность из-за новой инфекции продолжила расти и почти достигла максимального уровня, зафиксированного в январе, когда умерли свыше 400 тыс. заболевших. В июне было зарегистрировано 382 тыс. смертей - почти на 10% больше, чем в мае.

Большинство случаев заражения в июне пришлось на Латинскую Америку, где началась новая волна эпидемии, а сравнительно низкие темпы вакцинации сочетаются с отказом от жестких ограничений.

Так, в Бразилии в июне заразились около 1,9 млн человек - примерно столько же, сколько месяцем ранее, а в Колумбии - 0,81 млн (в полтора раза больше, чем в мае). В Мексике новый подъем заболеваемости только начинается: за месяц там зарегистрировали чуть меньше 0,1 млн новых случаев, но это почти вдвое превысило майские показатели.

В Восточном полушарии серьезные вспышки фиксируются в Великобритании, России и Индонезии. В Соединенном Королевстве, где в начале лета выявляли в среднем 3 тыс. заболевших в сутки, сейчас регистрируют почти 28 тыс. новых случаев в день. В России число подтверждаемых случаев возросло с 9 тыс. до 23 тыс. в сутки, а в Индонезии - с 5 тыс. до 25 тыс.

В Индии заболеваемость коронавирусной инфекции в июне снизилась сразу вчетверо - ее диагностировали только у 2 млн человек. В США темпы распространения болезни и вовсе опустились до уровня марта прошлого года: если в мае 2021 года там выявили 0,87 млн заразившихся, то в июне - всего 0,4 млн.

Улучшается ситуация в Аргентине, где в один из первых дней месяца подтвердили 35 тыс. случаев заражения за день, а в последний - уже 22,7 тыс. Всего за месяц в республике заболели около 640 тыс. жителей. В Турции очередная серьезная вспышка пришлась на середину весны, но в мае заболеваемость оставалась высокой. В июне она уменьшилась сразу вдвое, в среднем до 5,6 тыс. случаев в сутки.

Во многих странах Европы, где привита уже значительная часть населения, выявляют не более 2,5 тыс. заболевших в день, что позволяет властям отменять ограничительные меры. Однако говорить о полной стабилизации ситуации пока не приходится: так, в последние три дня темпы распространения инфекции резко ускорились в Испании - с 3,3 тыс. заразившихся в сутки до 12,3 тыс. Пока рано считать это началом новой вспышки, но в последний раз так много инфицированных в королевстве регистрировали в конце апреля.

Выше всего смертность в тех странах, где продолжается подъем заболеваемости, но растет она и там, где пик пришелся на май. При этом уровень летальности с мая не изменился и остался на уровне 2,17%. Больше всего заболевших сейчас умирает в Бразилии - около 1,8 тыс. в день. Смертность в стране держится на уровне последнего весеннего месяца. В Аргентине, несмотря на начало стабилизации эпидемического процесса, смертность достигла пика - в один из дней там зарегистрировали почти 0,8 тыс. летальных исходов. На максимуме она и в Колумбии, где ежедневно от ковида умирает около 0,65 тыс. человек.

На пиковые показатели вышла и Россия - к концу месяца там стали регистрировать более 0,6 тыс. смертей в сутки, а максимум по числу умерших обновляется уже четвертый день подряд.

Есть и обратные примеры: так, если в Индии в начале июня от ковида каждый день умирали около 3 тыс. жителей, то в последних числах месяца - уже менее 1 тыс. В США смертность сократилась с 0,5 тыс. до 0,2 тыс. случаев в сутки. В Великобритании, несмотря на новую серьезную вспышку, число смертей остается на минимуме - не больше 25 в день.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус
Новости рубрики В мире
Фото из архива Китай поставил другим странам более 480 млн доз вакцин от коронавируса
Фото Синьхуа Более 1 млн человек пострадали из-за наводнений на юго-востоке Китая
Фото Reuters Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде выросло до 20
Фото Depositphotos Черногория ослабит ограничения из-за коронавирусной инфекции с 3 июля
Фото Amator В Румынии на крупнейшем НПЗ произошел взрыв
Фото Reuters В аэропорту Афганистана задержали мужчину со взрывчаткой
Главное
Александр Лукашенко во время торжественного собрания Лукашенко: белорусы едины в стремлении защитить свое суверенное право на выбор исторического пути
"Мы будем жить и развиваться вопреки всем трудностям" - Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям
В Беларуси придают большое значение безопасности БелАЭС - руководитель экспертной группы МАГАТЭ
Доход – 19,5 % годовых! "Беларусбанк" запустил самый летний депозит "Летний бриз"
Топ-новости
Лукашенко: разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен
Лукашенко: в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны
Лукашенко: попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой
Обозреватель БЕЛТА и представитель БСЖ удостоена звания заслуженного деятеля культуры Беларуси
Петришенко: проведение международных соревнований в современных условиях - очень ответственно для Беларуси
Пловец Иван Шамшурин установил национальный рекорд на дистанции 200 м баттерфляем
Макей напомнил ООН о недопустимости применения экономических санкций
Определены действия нотариуса при представлении интересов заявителя в организации по госрегистрации
Инвестиции в недвижимость: почему сейчас лучший момент для покупки квартиры?
ГВУ Совмина Союзного государства обсудила промежуточные результаты снижения роуминговых тарифов
Щекин: сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения суверенности и независимости Беларуси
Тысячи паломников собрались на Будславский фест
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира
ЦТ по физике прошло без нарушений
МАЗ: новые подходы к образованию
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.