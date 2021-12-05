Заболеваемость COVID-19 в России снижается четвертую неделю подряд

Фото ТАСС

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтверждаемых случаев заражения коронавирусом в России снижается четвертую неделю подряд. За последние семь дней в стране выявили на 3,3% меньше заболевших, чем за предыдущие, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. С 29 ноября по 5 декабря штаб зарегистрировал 231 240 случаев заражения против 239 215 за период с 22 по 28 ноября. Число заболевших вновь оказалось меньше количества выздоровевших - за неделю в России вылечились 234 295 человек. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает сокращаться. Если в прошлое воскресенье их было 1 029 507, то в это - 1 017 929, следует из данных штаба. Вторую неделю подряд в России снижается и смертность от нового заболевания. За последние семь дней штаб зарегистрировал 8 523 летальных исхода против 8 660 за предыдущие.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!