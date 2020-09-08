Заболеваемость COVID-19 в Украине за месяц возросла почти вдвое

8 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Заболеваемость COVID-19 в Украине в августе выросла почти вдвое по сравнению с июлем, заявила директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Татьяна Бойко.

"В августе заболели 53 тыс. человек, в то время как в июле - 28 тыс. В августе по сравнению с июлем на 60% увеличилось количество госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью", - сказала Татьяна Бойко.

Однако, по ее словам, доля госпитализированных в общем количестве больных уменьшилась в августе на 5%: если в июле были госпитализированы 39% пациентов, то в августе - 34%. Доля нуждающихся в интенсивной терапии остается стабильной - около 16-17%. "Самая большая загруженность коек для пациентов с COVID-19 (в августе. - Прим. БЕЛТА) была в больницах Одесской, Закарпатской и Львовской областей", - добавила Татьяна Бойко.

По ее словам, в целом за апрель-август в медучреждения Украины были госпитализированы 48 тыс. пациентов с COVID-19, из них около 17% получили медпомощь в условиях интенсивной терапии.

В Украине на 8 сентября лабораторно подтверждены 140 479 случаев коронавируса, за минувшие сутки зафиксированы 2411 новых инфицированных.-0-