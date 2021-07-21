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21 июля 2021, 10:13

Заболеваемость COVID-19 выросла в мире за неделю на 12%

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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость коронавирусом выросла за неделю в мире на 12%, а смертность на 1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Общее число новых случаев заболевания составило на прошлой неделе (с 12 по 18 июля) более 3,4 млн, что на 12% больше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. За неделю умерли более 56 тыс. человек, что на 1% больше, чем за предшествующие семь дней.

С 12 по 18 июля в мире были выявлены 3 429 645 заразившихся и зарегистрировано 56 767 летальных исходов. По состоянию на 18 июля всего насчитывалось 190 169 833 случая инфицирования и 4 086 000 случаев смерти пациентов.

Заболеваемость снизилась за неделю в Африке (на 5%). Вместе с тем ее рост зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 30%), Европе (на 21%), Юго-Восточной Азии (на 16%) и Восточном Средиземноморье (на 15%). Смертность особенно сильно выросла в Юго-Восточной Азии (на 12%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%). Снижение числа летальных исходов отмечено в Северной и Южной Америке (на 6%) и Африке (на 4%).

В Европе за семь дней заразились более 885 тыс. человек и умерли более 7 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 967 тыс. новых случаев инфицирования и более 22 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 829 тыс. заразившихся, умерли более 16 тыс. человек. О самом большом количестве заразившихся за неделю в ВОЗ сообщила Индонезия (350 273). Далее следуют Великобритания (296 447), Бразилия (287 610), Индия (268 843) и США (216 433).

Согласно бюллетеню ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса дельта, который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, с 13 по 20 июля расширил свою географию со 111 до 124 стран.-0-

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