25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю выросла вдвое. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Максимальный рост заразившихся коронавирусной инфекцией наблюдается в возрасте от 20 до 39 лет. Это наиболее активная часть населения, отметила Анна Попова.

В целом ситуация с коронавирусом в ряде регионов России остается крайне напряженной, добавила Анна Попова. По ее словам, половина заразившихся коронавирусом инфицируются в семье. В России также стали в два раза чаще выявлять коронавирусную инфекцию без симптомов.

Анна Попова отметила, что распространение коронавируса на российских курортах удается сдерживать. В детских лагерях в России в первую смену выявили только две вспышки коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора.-0-