Заболевший COVID-19 остается заразным 10-20 дней после появления симптомов - эксперт

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболевший коронавирусной инфекцией остается заразным в течение 10-20 дней после появления симптомов в зависимости от тяжести течения заболевания, в редких случаях этот срок достигает двух месяцев. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщает ТАСС.

"Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может быть до 20 дней", - сказал Владимир Чуланов на консилиуме с участием ведущих экспертов Минздрава.

По словам специалиста, в редких случаях положительный результат анализа может выявляться до двух месяцев. При этом Владимир Чуланов оговорился, что это не значит, что в данном случае человек является инфекционно опасным.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509.-0-