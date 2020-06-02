Заболевший коронавирусом премьер Армении рассказал о своем самочувствии

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого диагностировали COVID-19, сообщил, что чувствует себя хорошо и выполняет свои рабочие обязанности дистанционно, сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

"Поскольку у меня и у членов моей семьи был диагностирован коронавирус, я хочу отметить, что мы продолжаем самоизоляцию на правительственной даче. Я и остальные члены нашей семьи чувствуем себя хорошо, у нас нет выраженных симптомов. Я продолжаю исполнять свои обязанности дистанционно", - отметил Никол Пашинян.

1 июня премьер-министр заявил, что в день его 45-летия у него и членов его семьи был подтвержден COVID-19.

В Армении за прошлые сутки выявили 517 новых случаев заражения. Всего диагноз COVID-19 подтвержден у 10 009 пациентов. От заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране умерли 158 человек.-0-