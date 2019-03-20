Задержан еще один подозреваемый в стрельбе в Утрехте

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в трамвае в Утрехте, сообщает агентство
Задержан 40-летний мужчина. В заявлении полиции, на которое ссылается AP, говорится, что "мужчина подозревается в причастности к стрельбе, расследование по поводу его роли продолжается".
Под стражей остается задержанный ранее 37-летний мужчина - главный подозреваемый. Его мотивы пока неясны. После инцидента, жертвами которого стали три человека, полиция задержала еще двоих мужчин. Однако подозрения в их отношении не подтвердились.-0-
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