Задержан еще один подозреваемый в стрельбе в Утрехте

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в трамвае в Утрехте, сообщает агентство Associated Press .

Задержан 40-летний мужчина. В заявлении полиции, на которое ссылается AP, говорится, что "мужчина подозревается в причастности к стрельбе, расследование по поводу его роли продолжается".

Под стражей остается задержанный ранее 37-летний мужчина - главный подозреваемый. Его мотивы пока неясны. После инцидента, жертвами которого стали три человека, полиция задержала еще двоих мужчин. Однако подозрения в их отношении не подтвердились.-0-

В голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае, есть раненые В настоящее время на месте происшествия работает антитеррористическое подразделение полиции Нидерландов. Движение на близлежащем участке дороги перекрыто. Ожидается прибытие вертолетов.