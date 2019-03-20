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СМИ Беларуси

Задержан еще один подозреваемый в стрельбе в Утрехте

В мире 20.03.2019 | 08:14
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в трамвае в Утрехте, сообщает агентство Associated Press.

Задержан 40-летний мужчина. В заявлении полиции, на которое ссылается AP, говорится, что "мужчина подозревается в причастности к стрельбе, расследование по поводу его роли продолжается".

Под стражей остается задержанный ранее 37-летний мужчина - главный подозреваемый. Его мотивы пока неясны. После инцидента, жертвами которого стали три человека, полиция задержала еще двоих мужчин. Однако подозрения в их отношении не подтвердились.-0-

В голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае, есть раненыеВ голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае, есть раненые
В настоящее время на месте происшествия работает антитеррористическое подразделение полиции Нидерландов. Движение на близлежащем участке дороги перекрыто. Ожидается прибытие вертолетов.

Мотивы утрехтского стрелка остаются неизвестнымиМотивы утрехтского стрелка остаются неизвестными
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отметил множество "вопросов и слухов" вокруг инцидента.

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Теги
Нидерланды, смерть, стрельба
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