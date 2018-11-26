Задержанные в Черном море суда ВМС Украины доставят в Керчь

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержаны в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

В ведомстве отметили, что украинские военные суда осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке.

В Пограничном управлении ФСБ по Крыму отметили, что задержанные суда ВМС Украины будут доставлены в керченский порт.-0-

Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов Керченский пролив соединяет Черное и Азовское моря. Его закрытие связано с инцидентом с украинскими военными кораблями. Россия обвинила Украину в нарушении государственной границы, когда три корабля Военно-морских сил Украины следовали к Керченскому проливу.