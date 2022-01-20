Задержанные за раздачу оружия во время беспорядков в Алматы: нас заставили это сделать

20 января, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Мужчины, задержанные в Алматы за то, что раздавали оружие участникам массовых беспорядков, заявили, что их заставили это сделать.

Во время массовых беспорядков 19-20-летние подозреваемые вынесли из оружейного магазина оружие и стали раздавать его собравшимся на площади Республики.

"Личности подозреваемых были установлены сотрудниками управления криминальной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий. Они задержаны на территории одного из рынков города. В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Их личности мы непременно проверим на причастность к другим преступлениям", - рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Процесс раздачи оружия участникам беспорядков попал в объективы камер очевидцев трагических событий. Видео было опубликовано в социальных сетях.

"Мы совершили нападение на оружейный магазин. Была группа людей, которая заставила нас это сделать. Потом половину из похищенного нами оружия они забрали себе, махали автоматами", - рассказал первый подозреваемый.

"Это были люди в противогазах, вооруженные автоматами и ножами. Они нам приказали быстро вынести оружие и отвезти его. Мы это делали из-за страха, на нас эти люди оказывали давление. Как тут не бояться людей с автоматами?" - отметил второй подозреваемый.

"Мы ездили по городу на машине, подъехали к оружейному магазину, его уже на тот момент грабили. В нашу машину загрузили оружие и велели отвезти на площадь", - сообщил третий.

Полицейские уже приступили к установлению личности координаторов этой группы и истинного мотива действий задержанных. Досудебное расследование проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса страны.

Также агентство сообщает, что в Алматы были обнаружены тайные захоронения боевиков. "Тайные захоронения производились, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", - сообщила представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек. По словам начальника департамента полиции Алматы Каната Таймерденова, во время беспорядков было совершено порядка семи нападений на морг, неизвестные похитили 41 тело погибших.-0-