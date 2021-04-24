Задержанных по делу о нападении на сотрудницу французской полиции поместили под стражу

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские правоохранители поместили под стражу трех задержанных по делу о нападении на сотрудницу полиции в городе Рамбуйе под Парижем. Об этом сообщает France Press.

По имеющейся информации, все трое являются знакомыми 37-летнего выходца из Туниса, который вчера совершил преступление. Вчера он в холле комиссариата Рамбуйе нанес удар ножом в шею сотруднице полиции, после чего она скончалась. Сотрудники полиции несколько раз выстрелили в нападавшего. Затем он был доставлен в больницу, где вскоре умер от полученных ран.

Расследование убийства было передано прокуратуре по делам о терроризме. В телефоне убийцы следователи уже обнаружили пропагандистские исламистские материалы.-0-

Убийство сотрудницы полиции во Франции рассматривается как теракт