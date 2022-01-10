Платили за самолет, предлагали деньги: как организовывали митинги в Казахстане

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел Казахстана распространило видео с показаниями задержанного в Алматы гражданина Кыргызстана, где тот рассказывает, что ему предложили участвовать в митинге за $200, сообщает телеканал "Хабар 24".

Отмечается, что задержанный подозревался в участии в погромах и беспорядках. Как выяснили следователи, мужчина приехал в Казахстан из Кыргызстана. 1 января ему позвонили незнакомые люди и предложили поучаствовать в митинге за 90 тыс. тенге (около $200). Он согласился, поскольку был безработным. Билет на самолет и проживание оплатила "принимающая сторона".

"Второго января я приехал в Алматы и они отвезли меня на квартиру, где были также граждане Таджикистана и Узбекистана. Когда митинг начался, я испугался, убежал, переночевал в квартире. На следующий день я поехал домой и меня задержали в селе Самсы военные", - рассказал задержанный.

По словам мужчины, в квартире, куда его привезли было еще около десяти человек.-0-