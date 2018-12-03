Задержанным в Керченском проливе украинским военным предъявлено обвинение

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы, сообщает ТАСС.

"Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч.3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ")", - сообщил адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Николай Полозов.

Отмечается, что члены экипажей, 24 гражданина Украины, арестованы до 25 января. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России, нарушившие утром 25 ноября российскую границу корабли ВМС Украины вечером осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

Украина утверждает, что два бронированных катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом российскую сторону. "Пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" - осуществили агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - заявили в пресс-центре Командования Военно-морских сил Украины. Там также сообщили, что по меньшей мере шестеро украинских военнослужащих в результате инцидента получили ранения.

В связи с инцидентом 28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине". Украинские власти также ограничили въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.-0-