Задержаны граждане Литвы за незаконную переправку мигрантов в ЕС

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны граждане Литвы, которые незаконно пытались переправить восемь мигрантов из Литвы в ЕС, пишет "Литовский курьер".
"Впервые задержаны граждане Литвы, которые участвовали в переправке нелегальных мигрантов. Эти лица связаны с миром организованной преступности", - сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.
По данным министра, генеральная прокуратура в связи с переправкой нелегальных мигрантов уже начала 32 досудебных расследования, подозрения предъявлены 67 лицам, осуждены 38 человек.-0-