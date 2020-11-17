Задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое подозреваемых задержаны спустя почти год после сенсационной кражи из крупнейшего в Европе собрания старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" в Дрездене (Германия). Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Как пишет в своем Twitter полиция федеральной земли Саксония, в операции, проведенной в Берлине, участвовали более 1,6 тыс. сотрудников полиции, проведены обыски 18 объектов, включая 10 квартир.

Прокуратура Дрездена подозревает задержанных, которые являются гражданами Германии, в краже, а также в двух поджогах. Как заявили в правоохранительных органах, целью проведенной операции, кроме задержания подозреваемых, был поиск украденных произведений искусства, а также улик, таких как носители информации, одежда и инструменты.

25 ноября 2019 года примерно в 5.00 по местному времени был совершен поджог электрощита, который обеспечивает электричеством "Зеленый свод" и другие государственные музеи Дрездена. Затем злоумышленники, разрезав решетку на окне, вошли в музей, где хранится коллекция. Их добычей стали ювелирные украшения, несколько драгоценных пуговиц, а также шпага, инкрустированная бриллиантами. СМИ оценили общую стоимость похищенного в 1 млрд евро.

В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.

С преступниками позже удалось связаться журналистам немецкой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, авторы писем, которые получали журналисты, угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитирует переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжении полиции.-0-