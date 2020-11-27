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27 ноября 2020, 14:53

Задолженность Германии на фоне COVID-19 вырастет на 180 млрд евро в 2021 году

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Фото Picture Alliance
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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект федерального бюджета Германии на 2021 год на фоне борьбы с пандемией коронавируса предусматривает рост задолженности на сумму в 179,82 млрд евро. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на комитет по бюджету бундестага ФРГ.

Отмечается, что такая задолженность станет второй по величине за всю историю Германии. Крупнейшая в истории ФРГ задолженность в объеме 218 млрд евро была одобрена бундестагом на текущий 2020 год.

В целом, расходы страны в 2021 году составят, предположительно, 498,62 млрд евро. Для столь крупных долгов бундестаг должен вновь приостановить действие закрепленного в Конституции "долгового тормоза". В постановлении комитета по бюджету подчеркивается, что принимаемые меры необходимы для успешной борьбы с пандемией и скорейшего возвращения экономики на путь роста.

Германский бундестаг будет голосовать по проекту федерального бюджета на 2021 год в декабре.-0-

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