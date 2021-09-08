Загрязнение воздуха от лесных пожаров обвинили в 33,5 тыс. смертей ежегодно

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые впервые исследовали, как лесные пожары влияют на экологию городов, и пришли к выводу, что порожденное ими загрязнение воздуха ежегодно уносит жизни 33,5 тыс. людей. Значительная доля этих смертей приходится на Японию, Мексику, Китай, ЮАР, Таиланд и США. Результаты исследования опубликовал научный журнал Lancet Planetary Health, сообщает ТАСС.

Группа экологов и медиков под руководством профессора Университета Монаша (Австралия) Го Юймина провела первую всестороннюю оценку того, как частицы пепла, сажи, а также различные аэрозоли и опасные вещества, присутствующие в дыме лесных пожаров, влияют на благополучие всего человечества в целом. Интерес к этой теме вызван заметным ростом масштабов лесных пожаров в последние годы. Особенно на территории США, Австралии, ряда стран Латинской Америки, а также в российской Сибири и в некоторых регионах на юге Канады.

Ученые проследили за тем, как лесные пожары влияли на качество воздуха в 745 крупнейших городах мира в промежутке между началом 2000 года и концом 2016-го. Эти данные сопоставили с тем, как менялась смертность в этих мегаполисах, что помогло оценить влияние лесных пожаров на общую смертность, а также на частоту развития опасных болезней легких и сердечно-сосудистой системы.

Как оказалось, на долю лесных пожаров приходится достаточно большой процент от общего числа ежегодных смертей - около 0,8%, что составляет примерно 33,5 тыс. случаев преждевременной гибели людей. Самое большое их количество приходится на Японию, где выбросы лесных пожаров ежегодно уносят около 7 тыс. жизней. Как предполагают ученые, это связано с высокой плотностью населения и близостью страны к крупным очагам лесных пожаров.

В последние 20 лет от выбросов лесных пожаров сильно пострадали США, Китай, Таиланд, Южная Африка и Мексика. По текущим оценкам ученых, около 3-5 тыс. их жителей каждый год гибнут из-за болезней легких и сердечно-сосудистой системы, которые были спровоцированы пеплом и аэрозолями природного происхождения.

Го Юймин и его коллеги надеются, что профильные органы ООН и правительства отдельных стран мира примут к сведению их расчеты и начнут активнее бороться с лесными пожарами и различными климатическими и антропогенными факторами, которые поспособствовали их учащению в последние десятилетия.-0-