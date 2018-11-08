Загрязнение воздуха в Нью-Дели после праздника Дивали достигло опасного уровня

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Загрязнение воздуха в столице Индии Нью-Дели за ночь достигло опасного уровня после массового подрыва петард и фейерверков в честь праздника огней Дивали, сообщает ВВС.

Фейерверки в честь Дивали - главного индуистского праздника - гремели в Нью-Дели до рассвета, в результате чего к утру город окутал токсичный смог.

Верховный суд Индии в преддверии Дивали ввел ограничение на использование пиротехники, чтобы проследить, как подобные меры отразятся на качестве воздуха в городе. Согласно официальному постановлению властей, использование фейерверков и петард запрещалось после двух часов пополуночи, однако жители Нью-Дели проигнорировали запрет.

По некоторым данным, 8 ноября уровень загрязнения воздуха в индийской столице превысил 500 по шкале индекса качества воздуха (ИКВ), тогда как нормальный показатель ИКВ - не более 100. В некоторых районах ИКВ достиг 999 - это максимум, который способны показывать индикаторы. В таких условиях здоровье местных жителей подвергается серьезной опасности.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Нью-Дели занимает шестое место в рейтинге самых загрязненных мест на планете. Местные власти пытаются исправить ситуацию в соответствии с принятой на правительственном уровне стратегией. В частности, в городе введен запрет на сжигание мусора. Предполагается, что этот шаг должен способствовать снижению загрязненности воздуха.-0-