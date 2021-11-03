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03 ноября 2021, 09:48

Захарова: диаметральное восприятие Берлином блокировок СМИ у себя и у других поражает

Мария Захарова. Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС
Мария Захарова. Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Медийный шторм" Берлина в ответ на ограничение Минском доступа к Deutsche Welle при полном равнодушии германского правительства на бессрочную блокировку двух каналов немецкоязычных проектов российского медиахолдинга RT со стороны YouTube поражает своей "акробатической гибкостью восприятия". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.

Комментируя принятое 28 октября решение Минска о блокировке ряда новостных интернет-ресурсов, включая германское СМИ Deutsche Welle, в связи с распространением на этих медиаплощадках ссылок на материалы, признанные экстремистскими, дипломат напомнила, что месяц назад "с непроницаемым спокойствием, если не с показным равнодушием германский истеблишмент отнесся к бессрочной блокировке" канала RT DE со стороны YouTube.

"Никого из власть имущих в ФРГ тогда особенно не смутило, что решение с таким масштабом последствий (доступа к суперпопулярным источникам информации были в один момент лишены более 700 тыс. подписчиков) принимается заокеанской компанией в порядке произвола и даже в нарушение собственных сакральных "внутренних правил сообщества", - подчеркнула она. - Ни заявления RT, ни демарши российского внешнеполитического ведомства, ни возмущение пользователей не поколебали немецкую демократию - не удалось вышибить даже театральную слезу".

В то же время, отметила дипломат, случай с немецким вещателем, когда выдвинутые "обвинения основаны на конкретных нормах белорусского законодательства, о которых там (в Берлине) прекрасно были осведомлены", вызывает у германской стороны "настоящий медийный шторм, на грани цитокинового". "Гром и молнии мечут заместитель официального представителя МИД страны Андреа Зассе и уполномоченная правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс, без стеснений заклеймившая Беларусь "диктатурой". Правильно ли я понимаю, что США, Прибалтика и сама Германия теперь Берлином будут именоваться именно так? - продолжила Мария Захарова. - Ведь американские интернет-компании блокируют СМИ, в Латвии штампуют уголовные обвинения против журналистов, в Литве официально запрещают вещание российским медиаоператорам, в Эстонии под угрозами тюремных сроков фактически закрывают редакцию "Спутника", а в Германии препятствуют их открытию".

Мария Захарова выразила изумление "чудесам поистине акробатической гибкости восприятия реальности у германского политического и медийного бомонда". "Информационно-политические гаргульи не перестают источать гневные речи, пытаясь защитить то, чего уже давно нет, - высокие западные стандарты в области свободы слова, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Смешно и грустно следить за пополнением рубрики #этодругое".-0-

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