Захарова: эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане очевидна всему миру, не признают этого только те, кто в принципе не следит за ситуацией в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1", пишет ТАСС.

"Эффективность этой акции, этих шагов очевидна всему миру. Ее могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет интернета, например, или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать. Другого не дано", - заметила дипломат.

По словам Захаровой, негативные заявления о работе миротворцев ОДКБ в Казахстане делаются в основном намеренно теми, кто выключает себя из международного информационного пространства и при этом "опять же намеренно дезинформирует собственную общественность".-0-