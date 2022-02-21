Захарова: Европе пора очнуться и понять, куда ее ведет англосаксонский дуэт

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что странам Евросоюза пора очнуться и понять, куда их ведут США и Великобритания, сообщает ТАСС.

"Европа должна в какой-то момент очнуться и задать себе вопрос, куда ее ведет этот так называемый англосаксонский дуэт, который, кстати говоря, в виде Британии их же и покинул в момент, когда им более выгодно стало не находиться в рядах ЕС", - сказала дипломат в эфире российского Первого канала.

"Когда европейские партнеры смогут все-таки принять решение о приоритете собственных интересов, наверное, тогда у них что-то изменится. А так они и будут друг друга не слышать и не понимать", - отметила Мария Захарова.

Она также заявила, что США воодушевляют президента Украины Владимира Зеленского не выполнять Минские соглашения, одновременно разрушая его страну. "Он (Владимир Зеленский. - Прим. ТАСС) не хочет слышать то, что надо сделать, чтобы двигаться вперед по урегулированию ситуации у себя, выполнению минских договоренностей. Почему он это не слышит? Потому что за ним, рядом и держа его за руку, стоят его американские кураторы, которые говорят ему совершено другие вещи и толкают его на невыполнение минских договоренностей, одновременно обрушивая его страну", - сказала Мария Захарова.

Дипломат также обратила внимание, что никто не внемлет "просто мольбам президента Украины прекратить этот информационный терроризм", который бьет по его стране. "Он же на пальцах пытался им объяснить, что они разрушили экономику, просто убили инвестиционный потенциал. Они просто не хотят его слышать", - подчеркнула Мария Захарова.

Одновременно, по ее словам, Европа стоит и смотрит, не понимая, что будет с Европейским континентом.-0-