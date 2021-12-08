Захарова: хотелось бы услышать западные озабоченности о действующей в Украине схеме поставок нелегалов в ЕС

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикации об отлаженной в Украине схеме поставок нелегалов с Ближнего Востока в Евросоюз, сообщает БЕЛТА.

"Пока Вашингтон борется с придуманной своими же идеологами российской угрозой молодой украинской демократии, а Брюссель вводит ограничительные меры против Минска в связи с "наплывом мигрантов", стремящихся попасть в ЕС через польскую границу, по данным СМИ, на Украине отлажена бизнес-модель поставок в Европу нелегалов, - написала Мария Захарова. - Хотелось бы услышать западные озабоченности на этот счет. И заодно объяснения киевского режима".

Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник на Ближнем Востоке, террористические группировки, в частности запрещенные в России "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра", могут использовать "украинский канал" миграции для переброски в ЕС боевиков и создания там "спящих ячеек".

"Украинский канал" подразумевает оформление туристической визы через диппредставительство Украины в Ливане и приобретение авиабилета по маршруту Бейрут - Киев. Стоимость такого "пакета" составляет около $3 тыс.", - говорится в публикации агентства.-0-