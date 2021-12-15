Захарова: Литва действует не в интересах своего народа, а по заказу других стран

15 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Литва действует не в интересах своего народа, а по заказу других стран. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

Марию Захарову попросили прокомментировать недавнее заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Литва является "маяком демократии" и что американская сторона намерена помочь укреплению литовских вооруженных сил для борьбы с Россией, Беларусью и Китаем.

"Видимо, огонь этого маяка задуло во время шторма, особенно если учитывать, что происходит в этой стране в данном направлении, - заметила с иронией официальный представитель МИД РФ. - А происходит следующее: усиливается в последние годы использование, задействование репрессивных мер борьбы с инакомыслием. Для этого непосредственно задействуются литовские спецслужбы, подконтрольное властям правосудие. Мы примеров приводили немало, и делаем это регулярно. Мы стали свидетелями того, как по-варварски жестоко себя ведут пограничники Литвы в отношении беженцев. Это тоже к вопросу о маяке. Уместно ли накачивать оружием государство, которое позволяет себе такое отношение к конкретным людям? Думаю, пусть отвечают остальные "светочи демократии", которые считают, что их огонь еще не задуло".

Мария Захарова назвала действительно важным вопросом, зачем происходит подобная милитаризация Литвы. "Руководство Литвы не прекращает истерику по поводу возможной агрессии России, как они это называют, - сказала представитель МИД РФ. - Они просто отрабатывают внешнеполитический заказ по комплексному сдерживанию нашего государства. Потом подключились к аналогичной риторике в отношении Китая. Где страны Прибалтики и где Китай? Если до этого они мотивировали какие-то свои претензии некоей исторической подоплекой с нашей страной, то уж с Китаем тут вряд ли что-то можно найти. Но, видите, все равно и Китай им теперь угрожает. Понятно, что этот заказ сформирован точно не в самих странах Прибалтики. Используется политический истеблишмент этих государств как инструмент".

"Выбор делается в пользу бесконечной агрессивной риторики не в интересах своей страны, своего народа, а просто по заказу других структур и других стран. Еще один вопрос, который, я понимаю, тоже останется риторическим: а литовцам-то это надо все?" - резюмировала Мария Захарова.-0-